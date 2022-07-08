Агент: Таких жирных контрактов, как в 2010-х, в РПЛ больше не будет

Футбольный агентрассказал, почему этим летом многие известные российские футболисты стали свободными агентами.

«У клубов РПЛ теперь нет смысла переплачивать тем футболистам, которые находятся в чемпионате России. Уровень лиги упал в связи с дефицитом сильных легионеров. А класс наших ребят, к сожалению, еще достаточно средний.

Соотношение цены и качества в плане зарплат принимает более адекватные формы. Все эти игроки (Дзюба, Ахметов, Оздоев — прим.) достаточно мастеровитые и амбициозные, но, возможно, они еще не до конца осознали, что золотые времена, когда солидные зарплаты предлагали 8-9 клубов — ушли. Таких жирных контрактов, как в 2010-х, больше нет и в обозримом будущем не будет.

Банально не осталось смысла платить футболистам 30+ большие деньги — ведь теперь начинается борьба только за престиж и медали внутри России.

В любом случае сокращение зарплат представляется неизбежным, и эта тенденция идет уже пару лет. Большие контракты наверняка останутся, но будут скорее чем-то из ряда вон, чем обыденностью», — приводит слова Маньякова «Чемпионат».