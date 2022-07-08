Колосков: Блаттер и Платини не смогут вернуться в футбол

Почетный президент РФСпрокомментировал новость о том, что швейцарский суд оправдал экс-президента ФИФАи бывшего президента УЕФАпо делу о коррупции.

«Ничего странного в этом нет. Я был свидетелем дела, которое расследовалось. Я знал, что никакой уголовщины не было. И суд это установил. Самый справедливый суд — швейцарский. Речь идет о двух миллионов, которые Блаттер заплатил Платини. Это деньги за работу по созданию международного календаря. Как оказалось, это не провели через договор. Все решения были — комитета по этике. Были нарушены этические нормы, но суд подтвердил — уголовной составляющей тут нет.

Они не вернутся в футбол. Блаттеру уже не позволяет возраст. Платини по возрасту подходит. Но по имиджу нанесен огромный удар. О возвращении в футбол даже речи быть не может.

Вывод из всей истории? Постоянно менялись прокуроры, судебные палаты. Поэтому дело и затянулось. Но главное — итог. Никаких нарушений Блаттер и Платини с точки зрения закона не совершали», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Ранее генеральная прокуратура Швейцарии обвинила Блаттера и Платини в том, что в 2011 году они организовали незаконную выплату 2 миллионов швейцарских франков (около 2,08 млн долларов).

Блаттер и Платини, которым в ноябре были предъявлены обвинения, ранее отрицали какие-либо правонарушения.

Согласно действующему законодательству Швейцарии, 86-летнему Блаттеру и 66-летнему Платини грозил крупный денежный штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет.

После начала расследования Блаттер и Платини были вынуждены покинуть свои должности.