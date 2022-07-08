ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лисандро МартинесМозги, мускулы и универсальность. Чем Лисандро Мартинес привлек топ-клубы АПЛ
  • 12:17
    • Teyon показала геймплейный трейлер Robocop: Rogue City и назвала дату релиза
  • 11:39
    • Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о коррупции
  • 11:27
    • «Аякс» сообщил о переходе Бергвейна
  • 11:15
    • СМИ: Мбаппе хочет, чтобы Неймар покинул «ПСЖ»
  • 10:13
    • Роналду пропустит предсезонное турне «МЮ»
    Все новости спорта

    Колосков: Блаттер и Платини не смогут вернуться в футбол

    Футбол ФИФА УЕФА Скандалы
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что швейцарский суд оправдал экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции.

    Вячеслав Колосков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Колосков

    «Ничего странного в этом нет. Я был свидетелем дела, которое расследовалось. Я знал, что никакой уголовщины не было. И суд это установил. Самый справедливый суд — швейцарский. Речь идет о двух миллионов, которые Блаттер заплатил Платини. Это деньги за работу по созданию международного календаря. Как оказалось, это не провели через договор. Все решения были — комитета по этике. Были нарушены этические нормы, но суд подтвердил — уголовной составляющей тут нет.

  • Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о коррупции
  • Читайте по теме

    • Они не вернутся в футбол. Блаттеру уже не позволяет возраст. Платини по возрасту подходит. Но по имиджу нанесен огромный удар. О возвращении в футбол даже речи быть не может.

    Вывод из всей истории? Постоянно менялись прокуроры, судебные палаты. Поэтому дело и затянулось. Но главное — итог. Никаких нарушений Блаттер и Платини с точки зрения закона не совершали», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

    Ранее генеральная прокуратура Швейцарии обвинила Блаттера и Платини в том, что в 2011 году они организовали незаконную выплату 2 миллионов швейцарских франков (около 2,08 млн долларов).

    Блаттер и Платини, которым в ноябре были предъявлены обвинения, ранее отрицали какие-либо правонарушения.

    Согласно действующему законодательству Швейцарии, 86-летнему Блаттеру и 66-летнему Платини грозил крупный денежный штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет.

    После начала расследования Блаттер и Платини были вынуждены покинуть свои должности.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Джокович четвертый раз подряд выйдет в финал Уимблдона?
  • Джокович — Норри. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Кто начнет новый сезон с завоевания трофея?
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Легенды «Зенита» превзойдут соперника своей молодостью
  • Легенды «Зенита» — Легенды «Спартака». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 8 июля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Легенды Зенита — Легенды Спартака
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Пярну Вапрус — Нарва Транс
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Тараз — Тобол
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торпедо — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Мактаарал — Актобе
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры