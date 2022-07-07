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    В «Химках» объяснили причину подписания экс-голкипера «Спартака»

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    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал подписание контракта с экс-голкипером «Спартака» Антоном Митрюшкиным.

    Антон Митрюшкин
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    Антон Митрюшкин

    «Теперь у нас есть три хороших вратаря. Конечно, мы рассматривали приобретение Антона с учетом того факта, что Лантратов может покинуть команду.

    Удастся ли ему реанимировать карьеру? То, что я слышал о нем говорит о том, что у него хорошие вратарские качества», — сказал Терюшков «Спорт-Экспрессу».

    26-летний Митрюшкин — чемпион Европы по футболу среди юношей (2013) в составе сборной России. Вратарь является воспитанником «Спартака».

    Предыдущим клубом Митрюшкина было дрезденское «Динамо». Россиянин принял участие в 5 матчах немецкой команды и пропустил 8 голов, отыграв 1 встречу на ноль.

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