В «Химках» объяснили причину подписания экс-голкипера «Спартака»

Член наблюдательного советапрокомментировал подписание контракта с экс-голкипером

«Теперь у нас есть три хороших вратаря. Конечно, мы рассматривали приобретение Антона с учетом того факта, что Лантратов может покинуть команду.

Удастся ли ему реанимировать карьеру? То, что я слышал о нем говорит о том, что у него хорошие вратарские качества», — сказал Терюшков «Спорт-Экспрессу».

26-летний Митрюшкин — чемпион Европы по футболу среди юношей (2013) в составе сборной России. Вратарь является воспитанником «Спартака».

Предыдущим клубом Митрюшкина было дрезденское «Динамо». Россиянин принял участие в 5 матчах немецкой команды и пропустил 8 голов, отыграв 1 встречу на ноль.