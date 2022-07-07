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    Гаранин: Двоякие чувства от матча с ЦСКА

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    Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин подвел итог выступлениям клуба на «Кубке Матч Премьер».

    Вадим Гаранин
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    Вадим Гаранин

    В последнем туре в рамках турнира южане уступили ЦСКА со счетом 1:2.

    «Двоякие чувства от матча. В первом тайме не вошли в игру. Во втором мы увидели тех ребят, которые понимают, что мы хотим, что они хотят от самих себя.

    То, что мы участвовали в турнире — это классно, здорово. Если бы турнира не было, то мы спланировали бы всё по-другому.

    Здорово, что мы играли одним составом. Когда есть болельщики, которые любят футбол, это здорово.

    Для нас самих вопрос, как будет складываться наша игра дальше. Мы выполнили работу, которую хотели. Не могу сказать, что что-то кардинально изменили.

    Фрагменты хорошие, но они были и раньше. Мы хотим глубже копнуть в структуре, моментах. Время есть, будем стараться», — передает слова тренера «Чемпионат».

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