Федотов: У ЦСКА были моменты, когда мы могли увеличить счет, но этим и хорош футбол

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:1) в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».

«Поединок доставил всем огромное удовольствие. Забили со стандарта. У нас были моменты, когда мы могли увеличить счет, но этим и хорош футбол.

Игра держала напряжение. Частенько позволяли проводить сопернику быстрые атаки, поэтому и получили гол.

Просьба болельщиков обыграть "Сочи"? Мы готовимся к старту чемпионата. Мы видим поддержку и говорим спасибо 12 игроку.

Мы видим, насколько большая поддержка, которая гонит команду вперед. Футбол — их жизнь», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Первый официальный матч в сезоне-2022/23 ЦСКА проведет дома против «Урала» в рамках 1-го тура РПЛ. Игра пройдет 16 июля, начало — в 15.00 (мск).