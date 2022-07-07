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    Федотов: У ЦСКА были моменты, когда мы могли увеличить счет, но этим и хорош футбол

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».

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    «Поединок доставил всем огромное удовольствие. Забили со стандарта. У нас были моменты, когда мы могли увеличить счет, но этим и хорош футбол.

    Игра держала напряжение. Частенько позволяли проводить сопернику быстрые атаки, поэтому и получили гол.

    Просьба болельщиков обыграть "Сочи"? Мы готовимся к старту чемпионата. Мы видим поддержку и говорим спасибо 12 игроку.

    Мы видим, насколько большая поддержка, которая гонит команду вперед. Футбол — их жизнь», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Первый официальный матч в сезоне-2022/23 ЦСКА проведет дома против «Урала» в рамках 1-го тура РПЛ. Игра пройдет 16 июля, начало — в 15.00 (мск).

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