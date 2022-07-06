«Атлетико» объявил о подписании Витселя

Полузащитник сборной Бельгиипродолжит карьеру в мадридском, сообщает клубная пресс-служба.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Аксель Витсель Фото: twitter.com/axelwitsel28

Стороны заключили соглашение сроком на 1 год, но в договоре есть пункт о продлении ещё на год.

В прошедшем сезоне 33-летний бельгиец выступал за дортмундскую «Боруссию», покинув ее по истечении контракта. «Матрасникам» он достался бесплатно.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Витсель провел 29 матчей, в которых забил 2 гола.

Российским болельщикам Аксель Витсель известен по выступлениям за «Зенит» (2012-2016).

В составе сине-бело-голубых полузащитник становился чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка России (2015, 2016).