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    «Атлетико» объявил о подписании Витселя

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    Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель продолжит карьеру в мадридском «Атлетико», сообщает клубная пресс-служба.

    Аксель Витсель
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    Аксель Витсель

    Стороны заключили соглашение сроком на 1 год, но в договоре есть пункт о продлении ещё на год.

    В прошедшем сезоне 33-летний бельгиец выступал за дортмундскую «Боруссию», покинув ее по истечении контракта. «Матрасникам» он достался бесплатно.

    В прошедшем сезоне Бундеслиги Витсель провел 29 матчей, в которых забил 2 гола.

    Российским болельщикам Аксель Витсель известен по выступлениям за «Зенит» (2012-2016).

    В составе сине-бело-голубых полузащитник становился чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка России (2015, 2016).

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