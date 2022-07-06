ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарСамый дорогой игрок мира Неймар сейчас никому не нужен
  • 03:43
    • Фрибет 2500 рублей в Фонбете на Суперкубок России
  • 00:42
    • Ибрагимович согласовал однолетний контракт с «Миланом»
  • 23:52
    • ЦСКА может подписать Газинского
    Все новости спорта

    Радимов поделился ожиданиями от матча Суперкубка России

    Футбол Суперкубок России Футбол России Спартак Зенит
    Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов дал комментарий в преддверии матча за Суперкубок России между питерцами и «Спартаком».

    Владислав Радимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Радимов

    «После 1:7 на "Газпром Арене" в прошлом сезоне "Спартак" может сыграть первым номером. Так по крайней мере декларировал Абаскаль, что он хочет строить такой футбол и прессинговать.

    Почему не начинать с первого матча?! Если декларировать одно, а с первого же матча играть от обороны, то могут и не понять. А нарваться на 1:7 с такой игрой в Петербурге можно еще раз. Это палка о двух концах. Решать главному тренеру "Спартака", но тут или пан, или пропал», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

    Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Черчесова уничтожит соперника?
  • «Тобол» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Надаль снова проиграет Фрицу?
  • Фриц — Надаль. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Шериф» подтвердит статус фаворита?
  • «Зриньски» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.25
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 21:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тобол — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фриц — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Зриньски — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Слован — Динамо Батуми
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Марибор — Шахтёр Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Фламенго — Толима
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры