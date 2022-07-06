Радимов поделился ожиданиями от матча Суперкубка России

Бывший капитан «Зенита»дал комментарий в преддверии матча за Суперкубок России между питерцами и «Спартаком».

«После 1:7 на "Газпром Арене" в прошлом сезоне "Спартак" может сыграть первым номером. Так по крайней мере декларировал Абаскаль, что он хочет строить такой футбол и прессинговать.

Почему не начинать с первого матча?! Если декларировать одно, а с первого же матча играть от обороны, то могут и не понять. А нарваться на 1:7 с такой игрой в Петербурге можно еще раз. Это палка о двух концах. Решать главному тренеру "Спартака", но тут или пан, или пропал», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.