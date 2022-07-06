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    Колыванов: Противостояние «Спартака» и «Зенита» — это межконтинентальное дерби между Москвой и Питером

    Футбол Суперкубок России Футбол России Спартак Зенит
    Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком» в Суперкубке России.

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    «Понятное дело, что "Зенит" — фаворит в этой встрече. По классу игроков они превосходят сегодня "Спартак".

    Тем не менее это особый матч: межконтинентальное дерби между Москвой и Питером. Между обеими командами особые отношения. Я не буду говорить, что предстоящий матч будет очень ярким, но борьба и накал страстей ожидаются. Это точно.

    Есть ли у "Спартака" шансы? "Спартак" — достаточно организованная команда. Да, понятное дело, если бы они в том сезоне не выиграли Кубок России, то он вообще бы был для них провальным. Понятно, что у "красно-белых" сейчас новый тренер, и все захотят себя как-то проявить. Но у "Зенита" более стабильная и более сыгранная команда — ребята, понимающие друг друга с полуслова.

    Так что понятно, что непросто "Спартаку" придется. Плюс болельщиков у "Зенита" на этой игре побольше будет. Я бы хотел, чтобы матч где-то 2:2 закончился и кто-нибудь выиграл по пенальти», — приводит слова Колыванова «Матч ТВ».

    Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 9 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.

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