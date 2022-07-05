Агент Вендела: Многие команды интересуются, но давайте дождемся позиции «Зенита»

Сообщалось, что у Вендела есть предложение от «Фламенго». Кроме того, агент бразильца предложил его услуги «Эвертону» и «Наполи».
«Много команд интересуются Венделом, но давайте будем осторожны и подождем позиции "Зенита".
Вендел очень счастлив в клубе и сфокусирован на следующих играх», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».
Ранее появилась информация, что 24-летний футболист хочет, чтобы «Зенит» продал его. При этом бразилец не собирается приостанавливать контракт с питерским клубом.
Напомним, ранее бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто перешел в «Коринтианс».