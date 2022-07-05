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    Агент Вендела: Многие команды интересуются, но давайте дождемся позиции «Зенита»

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    Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал информацию о том, что игрок хочет покинуть питерский клуб.

    Вендел
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    Вендел

    Сообщалось, что у Вендела есть предложение от «Фламенго». Кроме того, агент бразильца предложил его услуги «Эвертону» и «Наполи».

    «Много команд интересуются Венделом, но давайте будем осторожны и подождем позиции "Зенита".

    Вендел очень счастлив в клубе и сфокусирован на следующих играх», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

    Ранее появилась информация, что 24-летний футболист хочет, чтобы «Зенит» продал его. При этом бразилец не собирается приостанавливать контракт с питерским клубом.

    Напомним, ранее бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто перешел в «Коринтианс».

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