Агент Вендела: Многие команды интересуются, но давайте дождемся позиции «Зенита»

Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита», прокомментировал информацию о том, что игрок хочет покинуть питерский клуб.

Сообщалось, что у Вендела есть предложение от «Фламенго». Кроме того, агент бразильца предложил его услуги «Эвертону» и «Наполи».

«Много команд интересуются Венделом, но давайте будем осторожны и подождем позиции "Зенита".

Вендел очень счастлив в клубе и сфокусирован на следующих играх», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что 24-летний футболист хочет, чтобы «Зенит» продал его. При этом бразилец не собирается приостанавливать контракт с питерским клубом.

Напомним, ранее бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто перешел в «Коринтианс».