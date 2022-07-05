«Аталанта» интересуется полузащитником «Локомотива»

Алексис Бека-Бека Фото: globallookpress.com
По информации Media Foot, французский футболист попал в список трансферных целей «Аталанты».
В итальянском клубе ценят универсальность Бека-Бека, который может играть не только в средней линии, но и в центре защиты.
Кроме того, в «Аталанте» считают, что трансфер 21-летнего футболиста будет абсолютно приемлемым для них с финансовой точки зрения.
В прошлом сезоне Бека-Бека провел за «Локомотив» 26 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.