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    «Аталанта» интересуется полузащитником «Локомотива»

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    Алексис Бека-Бека может покинуть «Локомотив» и продолжить карьеру в чемпионате Италии.

    Алексис Бека-Бека
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    Алексис Бека-Бека

    По информации Media Foot, французский футболист попал в список трансферных целей «Аталанты».

    В итальянском клубе ценят универсальность Бека-Бека, который может играть не только в средней линии, но и в центре защиты.

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    • Кроме того, в «Аталанте» считают, что трансфер 21-летнего футболиста будет абсолютно приемлемым для них с финансовой точки зрения.

    В прошлом сезоне Бека-Бека провел за «Локомотив» 26 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

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