«Аталанта» интересуется полузащитником «Локомотива»

может покинутьи продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации Media Foot, французский футболист попал в список трансферных целей «Аталанты».

В итальянском клубе ценят универсальность Бека-Бека, который может играть не только в средней линии, но и в центре защиты.

Кроме того, в «Аталанте» считают, что трансфер 21-летнего футболиста будет абсолютно приемлемым для них с финансовой точки зрения.

В прошлом сезоне Бека-Бека провел за «Локомотив» 26 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.