Стивен Бергвейн из «Тоттенхэма» может перейти в «Аякс»

Вингер «Тоттенхэма» и сборной Нидерландовблизок к переходу в амстердамский «Аякс», сообщает Sky Sports

По информации источника, 24-летний футболист сборной Нидерландов уже в течение месяца изъявляет желание присоединиться к составу действующего чемпиона Нидерландов.

«Тоттенхэм» рассчитывает получить около € 29,9 млн с бонусами. Предложение «Аякса» в прошлом месяце составило € 23 млн.

Бергвейн перешёл в «Тоттенхэм» в январе 2020 года из ПСВ за € 30 млн. Контракт футболиста со «шпорами» истекает через три сезона.

За лондонский клуб у Бергвейна 83 матча и восемь мячей. За Нидерланды игрок провёл 22 игры, отличившись шесть раз.

Ранее также сообщалось об интересе к Бергвейну со стороны «Эвертона».