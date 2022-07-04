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    Станкович прокомментировал поражении от «Зенита»

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    Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович дал комментарий после поражения от «Зенита» (1:2) в товарищеском матче.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Это был все-таки товарищеский матч. Но играли обе команды с большой интенсивностью. Было много дуэлей, на поле каждый хочет победить. Победил ли сильнейший? Да.

    Я очень доволен этим матчем. В первом тайме мы задали отличный ритм, во втором тайме "Зенит" был лучше, чем и воспользовался. Хотел бы пожелать удачи "Зениту", его тренеру, но и нашей команде. Обстановка на игре, поле, стадион атмосфера все было замечательно!» — цитирует Станковича «Матч ТВ».

    Следующий матч «Зенит» проведет 9 июля. Команда Сергея Семака в матче за Суперкубок России будет играть против «Спартака».

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