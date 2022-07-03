Кассьера: Надеюсь, что смогу сыграть против «Спартака»

Нападающийоценил свой дебют за питерцев в товарищеском матче против(2:1).

Форвард появился на поле во втором тайме и стал автором победного мяча.

«Чувствую себя немного уставшим. Приехал в команду всего три дня назад, провел две тренировки. Рад, что забил.

В следующую субботу нас ждет игра со "Спартаком", это самое важное. Готов ли сыграть? Я не знаю. Мне надо тренироваться. Надеюсь, что смогу сыграть», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

30 июня «Зенит» объявил о покупке колумбийского форварда из сочинского клуба. Кассьерра подписал контракт с питерским клубом по схеме «3+1».