Роналду попросил «МЮ» продать его, если поступит хорошее предложение

Нападающийхочет покинуть манкунианский клуб, сообщает The Times

По информации источника, 37-летний португальский футболист попросил у руководства «МЮ» продать его, если поступит хорошее предложение.

Роналду хочет играть в Лиге чемпионов, потому что скоро близок конец его профессиональной карьеры. «Юнайтед» в АПЛ-2021/22 занял лишь шестое место.

Ранее отмечалось, что форвард недоволен активностью клуба на трансферном рынке, в сравнении с конкурентами по АПЛ.

На португальца претендуют «Рома», «Спортинг», также сообщалось об интересе «Челси» и «Баварии» и «Наполи». Тем не менее «Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться со своей звездой нападения.

В минувшем сезоне Криштиану провел 30 игр в чемпионате Англии и забил 18 мячей.