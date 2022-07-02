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    Роналду попросил «МЮ» продать его, если поступит хорошее предложение

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет покинуть манкунианский клуб, сообщает The Times.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По информации источника, 37-летний португальский футболист попросил у руководства «МЮ» продать его, если поступит хорошее предложение.

    Роналду хочет играть в Лиге чемпионов, потому что скоро близок конец его профессиональной карьеры. «Юнайтед» в АПЛ-2021/22 занял лишь шестое место.

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    • Ранее отмечалось, что форвард недоволен активностью клуба на трансферном рынке, в сравнении с конкурентами по АПЛ.

    На португальца претендуют «Рома», «Спортинг», также сообщалось об интересе «Челси» и «Баварии» и «Наполи». Тем не менее «Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться со своей звездой нападения.

    В минувшем сезоне Криштиану провел 30 игр в чемпионате Англии и забил 18 мячей.

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