Сутормин: Это чемпионство «Зенита» было самым сложным

Полузащитник «Зенита»поделился эмоциями от завоевания чемпионского титула в РПЛ.

«Это чемпионство "Зенита" было самым сложным. "Динамо" показывало хороший футбол, до последнего было непонятно. Понятно, что мы были в более выгодном турнирном положении, но мы, к счастью, хорошо провели отрезок последних матчей, а "Динамо" не очень. Это футбол. Это чемпионство заслуженное.

Нынешнее "Динамо" — сильнейший конкурент "Зенита" за три сезона при тебе? Думаю, да. В первый раз, когда я стал чемпионом, "Краснодар" был хороший. Сейчас еще за второе место будет хорошая борьба», — цитирует Сутормина Sports.ru.

Напомним, 30 апреля «Зенит» победил «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура РПЛ и гарантировал себе победу в чемпионате России.