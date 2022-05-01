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    Идову: Могу понять легионеров, которые уехали из России

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    Защитник «Химок» Брайн Идову высказался об уходе легионеров из РПЛ.

    Брайн Идову
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    Брайн Идову

    «Могу понять легионеров, которые уехали. Знаю про Дагерстола. Семья постоянно ему писала, переживали.

    Понимал, что приостановит контракт. Не стал неожиданностью его отъезд. За такое решение нельзя никого упрекать.

    Возвращение? Тут зависит от желания игрока. Еще и руководство, захочет ли вернуть их.

    Решение можно будет понять, если не захотят возвращать игрока, который приостановил контракт», — заявил Идову «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

    Зарубежным футболистам в России разрешили в одностороннем порядке расторгать соглашения с клубами.

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