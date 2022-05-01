Капелло: Семак — великий тренер

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался по поводу победыв чемпионате России.

«Зенит» под руководством Сергея Семака завоевал четвертый подряд чемпионский титул.

«Я очень доволен успехами Семака! Это великий тренер и по совместительству мой друг. Браво, браво, браво! Думаю, что и дальше в его карьере всё будет в лучшем свете.

Для "Баварии" завоевывать трофеи слишком просто. Это самая сильная команда в Германии, самая важная, с огромными экономическими ресурсами.

Даже и не знаю, что нужно сделать Семаку, чтобы выиграть РПЛ 10 раз подряд», — приводит слова Капелло «Чемпионат».

Ранее стало известно, что «Зенит» в ближайшее время продлит контракт с Семаком.