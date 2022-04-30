Сандро Шварц объяснил причины поражения «Динамо» в матче с «Уралом»

Главный тренер «Динамо»прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:3).

«На протяжении 25 минут мы доминировали. Забили гол, могли забивать и второй. После 25 минуты мы стали пассивны, выпустили нити игры из своих рук. Потерпели заслуженное поражение.

Порой двух голов бывает достаточно для победы. Но мы перестали быть агрессивными. Мы перестали быть последовательными в обороне, недостаточно хорошо защищались командно.

Сегодня мы хорошо играли. Против ЦСКА мы тоже сыграли неплохо. Я бы не сказала, что видна разница между "Динамо" осенним и весенним. Мы понимаем турнирное положение. Для нас это опыт. Сегодня нам противостоял серьёзный соперник», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата».