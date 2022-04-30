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    «Реал» может подписать форварда из середняка Примеры, если не удастся купить Холанда

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    Нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас может летом сменить команду. В услугах 27-летнего форварда заинтересован «Реал», сообщает AS.

    Рауль де Томас
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    Рауль де Томас

    По информации источника, боссы «сливочных» могут приобрести испанца, если клубу не удастся подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Другим вариантом усиления атаки является возвращение нападающего Борхи Майораля из аренды в «Хетафе».

    Де Томас является воспитанником «Реала». Нападающий выступает за «Эспаньол» с января 2020 года, куда перешёл из «Бенфики» за € 22,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года.

    После 33 сыгранных туров «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице Примеры, набрав 78 очков. «Эспаньол» (39) — на 13-й строчке.

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