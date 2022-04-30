«Реал» может подписать форварда из середняка Примеры, если не удастся купить Холанда

Рауль де Томас Фото: globallookpress.com
По информации источника, боссы «сливочных» могут приобрести испанца, если клубу не удастся подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Другим вариантом усиления атаки является возвращение нападающего Борхи Майораля из аренды в «Хетафе».
Де Томас является воспитанником «Реала». Нападающий выступает за «Эспаньол» с января 2020 года, куда перешёл из «Бенфики» за € 22,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года.
После 33 сыгранных туров «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице Примеры, набрав 78 очков. «Эспаньол» (39) — на 13-й строчке.