Ла Лига. «Реал» сразится с «Эспаньолом», «Барселона» принимает «Мальорку», «Бетис» едет в гости к «Хетафе»

«Севилья» — «Кадис»
22:00
«Алавес» — «Вильярреал» 2:1
«Алавес» на своём поле сыграл против «Вильярреала» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Алавес» открыл счёт в матче на 4-й минуте после того как Виктор Лагуардия точным ударом головой положил мяч в сетку — 1:0. И уже на 31-й минуте Гонсало Эксаланте удвоил преимущество своей команды и сделал счёт 2:0.
Футбол. Испания. Примера
Алавес — Вильярреал 2:1
Голы: 1:0 Виктор Лагуардия (4'), 2:0 Гонсало Эскаланте (31'), 2:1 Самуэль Чуквезе (47') Алавес: Фернандо Пачеко, Чимо Наварро, Виктор Лагуардия, Флорьян Лежён, Рубен Дуарте, Гонсало Эскаланте, Mamadou Loum, Эдгар Мендес, Мануэль Гарсия, Луис Риоха, Хоселу Вильярреал: Булайе Диа, Мойсес Гомес, Мануэль Тригерос, Самуэль Чуквезе, Даниэль Парехо, Висенте Иборра, Альфонсо Педраса, Айсса Манди, Пау Торрес, Серж Орье, Серхио Асенхо Предупреждения: Булайе Диа (41'), Мануэль Гарсия (52'), Гонсало Эскаланте (69'), Этьен Капу (76'), Виктор Лагуардия (80'), Рубен Дуарте (90 + 2'), (90 + 6')
«Вильярреал» смог отыграть один мяч забив на 47й минуте. Самуэль Чуквуезе ворвавшись в штрафную пробил по воротам и сделал счёт 2:1.
«Вильярреал» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 52 очка, а «Алавес» находится на 19-м месте с 28 баллами в активе.
«Реал Мадрид» — «Эспаньол»
17:15
«Валенсия» — «Леванте»
19:30
«Атлетик» — «Атлетико»
22:00
«Эльче» — «Осасуна»
15:00
«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»
19:30
«Барселона» — «Мальорка»
22:00