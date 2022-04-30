Ла Лига. «Реал» сразится с «Эспаньолом», «Барселона» принимает «Мальорку», «Бетис» едет в гости к «Хетафе»

С 29 апреля по 2 мая проходят матчи 34-го тура чемпионата Испании

«Севилья» — «Кадис»

22:00

«Алавес» — «Вильярреал» 2:1

«Алавес» на своём поле сыграл против «Вильярреала» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Алавес» открыл счёт в матче на 4-й минуте после того как Виктор Лагуардия точным ударом головой положил мяч в сетку — 1:0. И уже на 31-й минуте Гонсало Эксаланте удвоил преимущество своей команды и сделал счёт 2:0.

Футбол. Испания. Примера Алавес — Вильярреал 2:1 Голы: 1:0 Виктор Лагуардия (4'), 2:0 Гонсало Эскаланте (31'), 2:1 Самуэль Чуквезе (47') Алавес: Фернандо Пачеко, Чимо Наварро, Виктор Лагуардия, Флорьян Лежён, Рубен Дуарте, Гонсало Эскаланте, Mamadou Loum, Эдгар Мендес, Мануэль Гарсия, Луис Риоха, Хоселу Вильярреал: Булайе Диа, Мойсес Гомес, Мануэль Тригерос, Самуэль Чуквезе, Даниэль Парехо, Висенте Иборра, Альфонсо Педраса, Айсса Манди, Пау Торрес, Серж Орье, Серхио Асенхо Предупреждения: Булайе Диа (41'), Мануэль Гарсия (52'), Гонсало Эскаланте (69'), Этьен Капу (76'), Виктор Лагуардия (80'), Рубен Дуарте (90 + 2'), (90 + 6')

«Вильярреал» смог отыграть один мяч забив на 47й минуте. Самуэль Чуквуезе ворвавшись в штрафную пробил по воротам и сделал счёт 2:1.

«Вильярреал» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 52 очка, а «Алавес» находится на 19-м месте с 28 баллами в активе.

«Реал Мадрид» — «Эспаньол»

17:15

«Валенсия» — «Леванте»

19:30

«Атлетик» — «Атлетико»

22:00

«Эльче» — «Осасуна»

15:00

«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»

19:30

«Барселона» — «Мальорка»

22:00

«Хетафе» — «Бетис»

22:00