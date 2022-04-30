Смолов и Захарян — в стартовом составе «Динамо» на игру с «Уралом»

Перебодали. «Лейпциг» с трудом, но вскрыл шотландский «автобус»

«РБ Лейпциг» одержал домашнюю победу со счетом 1:0 над «Глазго Рейнджерс» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Рассказываем, как это было