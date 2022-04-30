Смолов и Захарян — в стартовом составе «Динамо» на игру с «Уралом»

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Смолов.
Запасные: Будачев, Плиев, Паршивлюк, Сазонов, Кутицкий, Осокин, Сулаквелидзе, Грулев, Тюкавин, Н'Жье, Гладышев.
Специальный прогноз на матч «Динамо» — «Урал» от LiveSport.Ru
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кульмичёв, Шатов, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк.
Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Колесниченко, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.
Матч «Динамо» — «Урал» пройдет 30 апреля в Москве, начало — в 14:00 мск.