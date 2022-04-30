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    Смолов и Захарян — в стартовом составе «Динамо» на игру с «Уралом»

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    Московское «Динамо» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 27-го тура российской Премьер-лиги.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Смолов.

    Запасные: Будачев, Плиев, Паршивлюк, Сазонов, Кутицкий, Осокин, Сулаквелидзе, Грулев, Тюкавин, Н'Жье, Гладышев.

    Специальный прогноз на матч «Динамо» — «Урал» от LiveSport.Ru

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кульмичёв, Шатов, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк.

    Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Колесниченко, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.

    Матч «Динамо» — «Урал» пройдет 30 апреля в Москве, начало — в 14:00 мск.

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