ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп«Ливерпуль» продлил Клоппа: Четыре вещи, которые стоит ожидать
  • 23:57
    • ПСЖ упустил выездную победу над «Страсбургом»
  • 23:54
    • «Севилья» поделила очки с «Кадисом»
    Все новости спорта

    Почеттино: «ПСЖ» не выиграл, но я видел на поле несколько замечательных вещей

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Страсбург
    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино оценил игру своей команды в матче 35-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга» (3:3).

    Маурисио Почеттино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маурисио Почеттино

    «Думаю, это была игра, которую мы заслужили. Мы не выиграли, но я видел на поле несколько замечательных вещей. Считаю, что сегодня мы были лучше и сыграли профессионально, что вселяет позитив. Мы пропустили в концовке матча, и это немного разочаровывает», — цитирует Почеттино официальный сайт клуба.

    «ПСЖ», который уже гарантировал себе чемпионский титул, набрал 79 очков. «Страсбур» поднялся на пятое место (57 очков).

    В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Труа» на домашнем поле, а «Страсбург» встретится с «Брестом» в гостях.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто поднимет главный трофей КХЛ?
  • «Металлург» Мг — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Притормозит ли «Локо» рвущийся к золоту «Зенит»?
  • «Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Динамо» дожмет «Урал»
  • «Динамо» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 19:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры