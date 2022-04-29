Почеттино: «ПСЖ» не выиграл, но я видел на поле несколько замечательных вещей

Маурисио Почеттино Фото: globallookpress.com
«Думаю, это была игра, которую мы заслужили. Мы не выиграли, но я видел на поле несколько замечательных вещей. Считаю, что сегодня мы были лучше и сыграли профессионально, что вселяет позитив. Мы пропустили в концовке матча, и это немного разочаровывает», — цитирует Почеттино официальный сайт клуба.
«ПСЖ», который уже гарантировал себе чемпионский титул, набрал 79 очков. «Страсбур» поднялся на пятое место (57 очков).
В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Труа» на домашнем поле, а «Страсбург» встретится с «Брестом» в гостях.