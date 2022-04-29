Колосков об идее перехода в Азию: Глупость. Это на класс хуже, денег нет, престиж меньше

Почетный президент РФСназвал глупостью возможный переход в России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что РФС подготовил три возможных сценария развития футбола в России — «европейский», «азиатский» и «внутренний»

«Я считаю, что это полнейшая глупость. Человек, который это предложил, вообще не понимает, как осуществляется переход из одной конфедерации в другую, что такое ФИФА, УЕФА и АФК, какие здесь привилегии и в чем состоит выигрыш.

Для понимания ситуации нужно вспомнить разницу между классом "А" и "Б". Получается, что мы добровольно хотим перейти в тот класс, который хуже.

Денег нет, перелеты огромные, престиж меньше. Поэтому данный вопрос не стоит того, чтобы его обсуждать», — цитирует Колоскова «Спорт Уик-Энд».