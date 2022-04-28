Юрген Клопп рассказал, что помогло «Ливерпулю» обыграть «Вильярреал»

Главный тренер «Ливерпуля»высказался о том, что стало ключом к победе в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

«Теперь о том, как мы играли, как защищался и атаковал "Вильярреал". Мне понравился уже первый тайм, было ясно, что нужно продолжать в том же духе. Что мне больше всего нравится в "Вильярреале", так это то, что даже когда они находятся под давлением, то пытаются найти момент, когда они могут выйти из-под давления и начать опасную атаку.

Они часто проходят через центр, поэтому мне пришлось сконцентрировать там больше игроков, чтобы они успешно отбирали мяч. Если не отбирать мяч там, то, очевидно, может образоваться разрыв между линиями — но в этом матче мы делали это очень хорошо», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».