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    Юрген Клопп рассказал, что помогло «Ливерпулю» обыграть «Вильярреал»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о том, что стало ключом к победе в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Теперь о том, как мы играли, как защищался и атаковал "Вильярреал". Мне понравился уже первый тайм, было ясно, что нужно продолжать в том же духе. Что мне больше всего нравится в "Вильярреале", так это то, что даже когда они находятся под давлением, то пытаются найти момент, когда они могут выйти из-под давления и начать опасную атаку.

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    • Они часто проходят через центр, поэтому мне пришлось сконцентрировать там больше игроков, чтобы они успешно отбирали мяч. Если не отбирать мяч там, то, очевидно, может образоваться разрыв между линиями — но в этом матче мы делали это очень хорошо», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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