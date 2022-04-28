«Ливерпуль» ускорит переговоры о новом контракте Клоппа после победы над «Вильярреалом»

«Ливерпуль» планирует ускорить переговоры о новом контракте главного тренерапосле победы команды в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» со счётом 2:0, сообщает The Times

По информации источника, Майк Гордон — президент Fenway Sports Group, которой принадлежит «Ливерпуль» — присутствовал на матче, и одной из причин посещения им игры было обсуждение нового соглашения с Клоппом.

Вчера, 27 апреля, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» встречался с «Вильярреалом». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0. Встречу обслуживала польская бригада арбитров, которую возглавлял Шимон Марциняк.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ливерпуль» пройдёт 3 мая в Вильярреале (Испания).