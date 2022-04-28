Трапп — о полуфинале ЛЕ: Для нас это огромный шанс войти в историю

Вратарьвысказал мнение о предстоящем матче 1/2 финала Лиги Европы с

«Для нас это огромный шанс войти в историю. Конечно, давление присутствует, но ради таких матчей и играют в футбол.

Участвовать в подобных матчах — это сплошное счастье»«, — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Матч "Вест Хэм" — "Айнтрахт" пройдет в Англии 28 апреля. С прогнозом можно ознакомиться по ссылкам: тут и тут.

Отметим, что после матча с "молотобойцами" Кевин Трапп станет немецким рекордсменом по числу матчей в Лиге Европы.

Пока голкипер "Айнтрахта" делит лидерство с экс-вратарем "Зальцбурга" Александером Вальке — оба провели по 34 матча. Далее идут Марко Марин (31), Шкодран Мустафи (30) и Месут Эзил (29).