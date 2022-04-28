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    Умер футбольный агент Мино Райола

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    Известный футбольный агент Мино Райола скончался в возрасте 54 лет после продолжительной борьбы с болезнью лёгких, информирует Metro.

    Мино Райола
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    Мино Райола

    Райола представлял интересы более чем 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых были такие звёзды, как голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты. В прошлом году состояние Райолы оценивалось примерно в € 73,5 млн.

    Ранее СМИ сообщали, что 12 января Райола перенёс операцию на лёгких, а 20 января попал в реанимацию

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