Леонардо Бонуччи планирует стать тренером после завершения карьеры

Защитник «Ювентуса» и сборной Италиинамерен заняться тренерской деятельностью после завершения профессиональной карьеры. Об этом заявила жена футболиста

«У меня нет никаких сомнений в том, что он останется в футболе. Это его жизнь. Он любит футбольное поле и хочет стать тренером», — цитирует Мартину Tuttosport.

Бонуччи дебютировал на взрослом уровне в 2005 году в составе «Интера». Спустя два года он покинул миланский клуб и впоследствии выступал за «Тревизо», «Пизу» и «Бари», а в 2010 году присоединился к «Ювентусу».

В сезоне-2017/2018 Леонардо защищал цвета «Милана», после чего вернулся в стан туринцев. С 2010 года вызывается в сборную Италии. Действующий контракт бьянконери с 32-летним итальянским футболистом рассчитан до лета 2024 года