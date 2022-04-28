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    • «Лестер» и «Рома» сыграли вничью
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    «Лестер» и «Рома» сыграли вничью

    «Лестер» — «Рома»: счет 1:1, обзор голов

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    В первом полуфинальном матче Лиги Европы между «Лестером» и «Ромой» закончился вничью со счетом 1:1.

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    Гости открыли счет голам благодаря усилиям Лоренцо Пеллегрини. Однако на 67 минуте Адемола Лукман воспользовался передачей Харви Барнса и выровнял положение.

    Футбол. Лига конференций. Полуфинал
    Лестер — Рома 1:1
    Голы: 0:1 Лоренцо Пеллегрини (15'), 1:1 Джанлука Манчини (автогол) (67') Предупреждения: Тэмми Абрахам (8'), Кирман Дьюсбери-Холл (26'), Джейми Варди (59'), Николо Дзаньоло (63')

    В прошлом раунде «Лестер» прошел ПСВ, а «Рома» обыграла «Буде-Глимт».

    Ответный поединок состоится в Риме 5 мая.

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