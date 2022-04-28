«Лестер» — «Рома»: счет 1:1, обзор голов

Гости открыли счет голам благодаря усилиям Лоренцо Пеллегрини. Однако на 67 минуте Адемола Лукман воспользовался передачей Харви Барнса и выровнял положение.
Футбол. Лига конференций. Полуфинал
Лестер — Рома 1:1
Голы: 0:1 Лоренцо Пеллегрини (15'), 1:1 Джанлука Манчини (автогол) (67') Предупреждения: Тэмми Абрахам (8'), Кирман Дьюсбери-Холл (26'), Джейми Варди (59'), Николо Дзаньоло (63')
В прошлом раунде «Лестер» прошел ПСВ, а «Рома» обыграла «Буде-Глимт».
Ответный поединок состоится в Риме 5 мая.