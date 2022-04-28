Индзаги о 1:2 с «Болоньей»: Тяжелый удар, судьба чемпионства больше не в наших руках

Главный тренер «Интера»высказался после игры с «Болоньей» (1:2) в Серии А.

«Несомненно, это горький исход. Судьба чемпионства больше не в наших руках. Мы должны будем следить за результатами "Милана" и постараться выиграть свои четыре матча.

Мы первыми открыли счет и должны были забивать еще, а не пропускать этот гол Арнаутовича, которого можно было избежать. После перерыва мы действовали слишком неистово и были за это наказаны. "Болонь" почти не заходила в нашу штрафную, а после неприятного инцидента со вторым пропущенным мячом, мы слегка опустили руки. Это не слишком удивляет, многое было поставлено на карту, все это очень давило на команду.

Сейчас нам необходимо не вешать нос. Это был тяжелый удар, но мы видели, как сегодня играла "Болонья". Каждый матч будет сложным, но два очка — отрыв, который мы можем отыграть за четыре матча», — цитирует Индзаги Sky Sport Italia.

Календарь и таблица Серии А

Из-за этого поражения «Интер» остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 72 очками в 34 играх. Лидером является «Милан», у которого 74 очка.