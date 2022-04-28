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    Алькантара: В первом тайме у нас были шансы, а во втором пришли голы

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    Полузащитник «Ливерпуля» Тиаго Алькантара подвел итоги победного поединка над «Вильярреалом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Тиаго Алькантара
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    Тиаго Алькантара

    «Дело не только в терпении. Мы пытались убрать разрывы. В первом тайме у нас были шансы, а во втором пришли голы. Мы должны были осознавать, что находимся в полуфинале Лиги чемпионов.

    Мне очень понравилось выступление команды. Для меня это самое лучшее. Мы должны быть готовы ко всем видам тактики соперника. У нас есть игроки, которые чувствуют себя комфортно в любой ситуации», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

    Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая в Испании.

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