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    «Ливерпуль» — «Вильярреал». Онлайн

    Онлайн-трансляция первого матча полуфинала Лиги Чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал». Начало — в 22:00 по московскому времени

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    Юрген Клопп
    Добрый вечер! Приглашаем вас на матч второго полуфинала Лиги Чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Вильярреал». Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    После вчерашнего сумасшедшего матча в Манчестере мы ждем не менее захватывающей игры между английским «Ливерпулем» и испанским «Вильярреалом» во втором полуфинале Лиги Чемпионов.

    На первый взгляд «Ливерпуль» свой путь в плей-офф проходит по достаточно легкой сетке — сначала «Интер» в 1/8 финала, а затем лиссабонская «Бенфика» в четвертьфинале турнира. Но в обоих матчах мерсисайдцам пришлось сохранять свой результат, добытый в первых матчах со своими соперниками. И стоит отметить, что давалось это «Ливерпуль» не всегда легко. В ответной встрече с «Интером» коллектив Юргена Клоппа и вовсе уступил на «Энфилде» впервые за долгое время (0:1), а с «Бенфикой» в ответной встрече сыграли веселые 3:3.

    «Вильярреал» в этом розыгрыше Лиги Чемпионов выступает в роли команды-сенсации. Коллектив Унаи Эмери заслужил право играть в плей-офф турнира только за счет очного матча с «Аталантой» в последнем матче группового этапа. Победа «Вильярреала» в Бергамо со счетом 3:2 позволила испанцам занять второе место в группе и выйти в 1/8 финала, где они встретились с туринским «Ювентусом». В первой встрече в Испании команды разошлись миром — 1:1, а в ответном матче в Турине «Вильярреал» отправил в ворота «Ювентуса» три безответных мяча и вышел в четвертьфинал.

    В 1/4 финала «Вильярреал» преподнес пока одну из самых главных сенсаций в еврокубках. По сумме двух встреч подопечные Унаи Эмери выбили мюнхенскую «Баварию» (1:0 дома и 1:1 в гостях). Теперь на пути «Вильярреала» один из главных фаворитов турнира — «Ливерпуль». Готовы ли испанцы преподнести еще одну сенсацию и выйти в финал турнира. Первая серия противостояния команд начнется уже сегодня — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь к нашему онлайну!

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вильярреал» с коэффициентом 2.46.

    Прямая речь

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп

    — Для «Вильярреала», возможно, небольшим преимуществом стало то, что «Бавария» и «Ювентус» их недооценили, но с нами этого не произойдет. «Вильярреал» хочет пробиться в финал, но это же относится и к нам. Эмери — тренер мирового уровня, который делает невероятную работу в «Вильярреале». Наша задача — максимально усложнить им жизнь. Мы попытаемся сделать это на протяжении обоих матчей«

    Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери

    — "Ливерпуль" построен под стать своему тренеру — улыбающемуся, жизнерадостному, энергичному. Мы должны постараться провести идеальный матч. Мы знаем, что это полуфинал, что против нас главный фаворит. Но мы в себя верим и хотим проявить себя на поле. Речи о том, что мы будем удовлетворены завершением нашего пути на этом этапе, не идет.

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