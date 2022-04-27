«Ливерпуль» — «Вильярреал» : прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы на матч 1/2 финала Лиги чемпионов в которомдома сыграет с

«Ливерпуль»: Алиссон, Фабиньо, Ван Дейк, Конате, Алькантара, Мане, Салах, Хендерсон, Диас, Робертсон, Александр-Арнольд.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Парехо, Капу, Фойт, Чуквуэзе, Эступиньян, Ло Чельсо, Коклен.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 1.33, на успех «Вильярреала» — 10.20, на ничью — 6.00. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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