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    Юрген Клопп«Ливерпуль» — «Вильярреал». Онлайн
  • 20:59
    • Мане и Салах сыграют в атаке «Ливерпуля»
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    Мане и Салах сыграют в атаке «Ливерпуля»

    «Ливерпуль» — «Вильярреал» : прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы на матч 1/2 финала Лиги чемпионов в котором «Ливерпуль» дома сыграет с «Вильярреалом».

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Ливерпуль»: Алиссон, Фабиньо, Ван Дейк, Конате, Алькантара, Мане, Салах, Хендерсон, Диас, Робертсон, Александр-Арнольд.

    «Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Парехо, Капу, Фойт, Чуквуэзе, Эступиньян, Ло Чельсо, Коклен.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 1.33, на успех «Вильярреала» — 10.20, на ничью — 6.00. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно в нашем онлайне.

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