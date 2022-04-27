Ван Бронкхорст: Я уже придумал план на предстоящий матч с «Лейпцигом»

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги Европы с

«Конечно, выход в полуфинал еврокубка — это здорово, но сейчас нам нужно обыгрывать сильного соперника.

Мы просмотрели много матчей "Лейпцига" и хорошо подготовились. Впереди два очень сложных матча, но мы сделаем все возможное для выхода в финал.

Мы хотим атаковать и создавать моменты. Нужно делать правильные вещи в правильные моменты.

По ходу встречи будут отрезки, когда предстоит защищаться, но мы будем искать опасные моменты, чтобы забить. Это полуфинал Лиги Европы, поэтому уровень очень высок

Альфредо Морелос и Кемар Руф травмированы, но, изучив манеру игры соперника, я уже придумал план на предстоящий матч.

Конечно, очень важно, чтобы футболисты его воплотили в жизнь», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Матч «Лейпциг» — «Рейнджерс» состоится 28 апреля в Германии. С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.