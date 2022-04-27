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    Ван Бронкхорст: Я уже придумал план на предстоящий матч с «Лейпцигом»

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    Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».

    Джованни ван Бронкхорст
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    Джованни ван Бронкхорст

    «Конечно, выход в полуфинал еврокубка — это здорово, но сейчас нам нужно обыгрывать сильного соперника.

    Мы просмотрели много матчей "Лейпцига" и хорошо подготовились. Впереди два очень сложных матча, но мы сделаем все возможное для выхода в финал.

    Мы хотим атаковать и создавать моменты. Нужно делать правильные вещи в правильные моменты.

    По ходу встречи будут отрезки, когда предстоит защищаться, но мы будем искать опасные моменты, чтобы забить. Это полуфинал Лиги Европы, поэтому уровень очень высок

    Альфредо Морелос и Кемар Руф травмированы, но, изучив манеру игры соперника, я уже придумал план на предстоящий матч.

    Конечно, очень важно, чтобы футболисты его воплотили в жизнь», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Матч «Лейпциг» — «Рейнджерс» состоится 28 апреля в Германии. С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.

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