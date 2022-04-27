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    «Интер» на выезде проиграл «Болонье»

    «Болонья» — «Интер»: счет матча 2:1, обзор гола

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    Миланский «Интер» потерпел выездное поражение от «Болоньи» (1:2) в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии.

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    Счет в матче уже на 3-й минуте открыли гости. Дюмфрис из аута вбросил мяч на правый угол штрафной площади на Перишича, Иван при смещении в центр по линии штрафной грамотно отыгрался с Бареллой, а затем отлично пробил под правую штангу.

    Хозяева отыгрались на 28-й минуте. Муса Барроу прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади миланцев. Марко Арнаутович очень хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч точно под правую штангу.

    А на 82-й минуте «Болонья» вышла вперед. Из аута с правого фланга мяч был вброшен к правому углу штрафной площади, де Врей пропустил мяч на Раду, Йонуц в свою очередь взял и махнул мимо мяча под давлением Сансоне, а Никола не промахнулся по пустым воротам.

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