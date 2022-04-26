Коклен: В глубине души у «Вильярреала» есть мечта сыграть в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Вильярреала»поделился ожиданиями о предстоящем матче с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это лучшая команда в Европе, но чего ты хочешь как футболист? Играть с удовольствием, путешествовать по Европе. В глубине души у нас есть мечта сыграть в финале Лиги чемпионов. Мы знаем, что это тяжело, но вся команда, весь город в восторге.

Это сложно, но у нас есть уверенность: мы обыграли мюнхенскую "Баварию" и "Ювентус" и едем туда соревноваться. Мы едем туда не только для того, чтобы посмотреть Энфилд», — приводит слова Коклена The Guardian.

Первый матч этих команд пройдет завтра, 27 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на эту игру — здесь.