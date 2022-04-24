«Фиорентина» проиграла аутсайдеру Серии А

обыгралав матче 34-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

За «Салернитану» отличился Милан Джурич на 9-й минуте встречи и Федерико Бонаццоли на 79-й. За «Фиорентину» гол забил Риккардо Сапонара на 64-й минуте.

Российский нападающий флорентийского клуба Александр Кокорин в этой игре на поле не вышел.

Футбол. Италия. Серия А Салернитана — Фиорентина 2:1 Голы: 1:0 Милан Дюрич (9'), 1:1 Риккардо Сапонара (64'), 2:1 Федерико Бонаццоли (79') Салернитана: Луиджи Сепе, Норберт Дьёмбер, Федерико Фасио, Лука Раньери, Паскуале Маццокки, Эдерсон, Лассана Кулибали (Григорис Кастанос, 75'), Эмиль Бохинен, Надир Цортеа (Маттео Руджери, 75'), Симоне Верди (Франк Рибери, 46'), Милан Дюрич (Федерико Бонаццоли, 75') Фиорентина: Николас Гонсалес, Артур Кабрал (Кшиштоф Пёнтек, 59'), Жонатан Иконе (Риккардо Сапонара, 46'), Юссеф Мале (Алекса Терзич, 67'), Софьян Амрабат, Альфред Дункан, Кристиано Бираги (Хосе Кальехон, 67'), Игор де Пауло, Никола Миленкович, Лоренцо Венути (Альваро Одриосола, 59'), Пьетро Терраччиано Предупреждения: Норберт Дьёмбер (22'), Никола Миленкович (83')

«Салернитана» набрала 25 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице серии А. У «Фиорентины» 56 очков и седьмая позиция.