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    Мохамед СалахЛиверпуль — Эвертон. Онлайн
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    «Ливерпуль» выиграл мерсисайдское дерби с «Эвертоном»

    «Ливерпуль» — «Эвертон»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 34-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 62-й минуте. Салах обыгрался на правом краю штрафной с только что вошедшим в игру Ориги и навесил к дальней штанге, где Робертсон в прыжке головой вколотил мяч в сетку.

    А на 85-й минуте Робертсон навесил с углового слева, мяч вылетел за пределы штрафной «Эвертона», где его подобрал Хендерсон, выполнивший высокую подачу к левому краю вратарской.

    Там Диас роскошно сыграл, пробив «ножницами» в падении через себя; мяч отскочил от газона и полетел к воротам, на Дивока Ориги, который головой подправил его в сетку.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Эвертон 2:0
    Голы: 1:0 Эндрю Робертсон (62'), 2:0 Дивок Ориги (85') Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Наби Кейта (Луис Диас, 60'), Фабиньо, Тьяго Алькантара, Мохамед Салах, Диогу Жота (Джордан Хендерсон, 82'), Садио Мане (Дивок Ориги, 60') Эвертон: Демарай Грей (Хосе Рондон, 78'), Ришарлисон, Энтони Гордон, Алекс Айуоби, Аллан (Деле Алли, 73'), Абдулайе Дукуре, Виталий Миколенко, Майкл Кин, Мэйсон Холгейт, Шеймус Коулман, Джордан Пикфорд Предупреждения: Энтони Гордон (25'), Абдулайе Дукуре (45 + 1'), Садио Мане (45 + 2'), Трент Александер-Арнольд (58'), Аллан (67'), Деле Алли (89'), Ришарлисон (90 + 1')

    «Мерсисайдцы» продлили серию без поражений и располагаются на втором месте в таблице АПЛ, набрав 79 очка. «Эвертон» идет 18-м (29 очков).

    Календарь и таблица АПЛ

    30 апреля «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Ньюкасла». «Эвертон» днем позже примет «Челси».

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