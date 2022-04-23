ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манчестер ЮнайтедАрсенал — Манчестер Юнайтед. Онлайн
  • 15:40
    • «Фаби — суперталант». Рублёв поделился ожиданиями от полуфинала с Фоньини в Белграде
  • 15:32
    • «Локомотив» — «Нижний Новгород»: Составы команд на матч 26-го тура РПЛ
  • 15:11
    • Александр Овечкин — лидер сезона НХЛ по количеству голов среди капитанов
  • 10:48
    • В «МЮ» подтвердили, что Погба покинет команду
  • 10:28
    • Габриэл Жезус покинет «Ман Сити». Бразильца хочет купить «Арсенал»
    Все новости спорта

    Златан Ибрагимович может принять участие в матче с «Лацио»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Лацио Милан
    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может сыграть в матче 34-го тура итальянской Серии А с римским «Лацио», сообщает Corriere della Sera.

    Златан Ибрагимович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Златан Ибрагимович

    По информации источника, 40-летний шведский футболист восстановился после травмы и может принять участие в предстоящей встрече. Напомним, Ибрагимович пропустил два последних матча «Милана» из-за повреждения.

    Златан выступает за «Милан» с 2020 года. Действующий контракт игрока с клубом истекает 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

    Матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Лацио» — «Милан» состоится завтра, 24 апреля, на стадионе «Олимпико» в Риме.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лейпциг» еще раз обыграет «Унион»?
  • «Лейпциг» — «Унион Берлин». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • «Интер» пойдет на продление победной серии?
  • «Интер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Бавария» обыграет «Дортмунд» и оформит чемпионство?
  • «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.50
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Лейпциг — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры