«Сент-Этьен» — «Монако»: счет матча 1:4, обзор голов

В составе победителей по голу забили Виссам Бен-Йеддер, Кевин Фолланд и Мирон Боаду.
Еще раз мяч в воротах «Сент-Этьена» побывал в результате автогола Тимоти Колодзейчака.
Гол хозяев на счету Вахби Хазри.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе, отыграв 58 минут и был заменен. Результативными действиями россиянин не отметился.
Футбол. Франция. Лига 1
Сент-Этьен — Монако 1:4
Голы: 0:1 Виссам Бен-Йеддер (23'), 0:2 Кевин Фолланд (25'), 1:2 Вахби Хазри (пенальти) (42'), 1:3 Тимоте Колодзейчак (автогол) (61'), 1:4 Мирон Боадю (77') Сент-Этьен: Поль Бернардони, Микаэль Наде, Эльяким Мангала, Тимоте Колодзейчак (Мигель Трауко, 68'), Иванн Макон (Адиль Аушиш, 68'), Махди Камара, Люка Гурна-Дуат (Зеду Юссуф, 66'), Габриэл Силва (Арно Норден, 43'), Ряд Будебуз, Вахби Хазри (Ромен Амума, 66'), Дени Буанга Монако: Виссам Бен-Йеддер (Исмаил Якобс, 59'), Александр Головин (Мирон Боадю, 59'), Кевин Фолланд, Желсон Мартинш (Джибриль Сидибе, 46'), Орельен Чуаэми (Элиот Матазо, 86'), Юссуф Фофана, Каю Энрике, Бенуа Бадьяшиль, Аксель Дисаси (Гильермо Марипан, 86'), Vanderson, Александр Нюбель Предупреждения: Желсон Мартинш (21'), Орельен Чуаэми (40'), Вахби Хазри (43'), Джибриль Сидибе (65'), Эльяким Мангала (72')
Отметим, что матч прерывался на 69-й минуте из-за использования фанатами хозяев большго количества пиротехники.
В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» поднялся на третье место, на 3 очка опередив «Ренн». Напомним, обладатель третьего места по итогам сезона, получит возможность выступить в квалификации Лиги чемпионов.