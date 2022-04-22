Хави: Мы ощущали усталость, но добились жизненно важной победы

Главный тренер «Барселоны»дал комментарий по поводу минимальной победы его команды над «Реал Сосьедадом» в матче 33 тура Ла Лиги.

«Этот матч доставил мне самые неприятные ощущения, как и игра с "Вильярреалом" (3:1). Соперник владел мячом больше нас во многих фазах игры, мы не могли выбраться со своей половины поля. "Сосьедад" — отличная команда.

Мы ощущали усталость, но добились жизненно важной победы.

Честно говоря, во многих аспектах "Сосьедад" заслуживал большего. Во втором тайме он заслужил ничью. Но столь важная победа — за нами.

Последняя неделя была очень долгой, принесла нам много сожалений, но это пойдет нам на пользу.

Мы эмоционально подавлены, но это нормально. А вот то, что "Барселона" способна бороться за нужный результат, даже не играя хорошо, — это нечто новое», — цитирует Хави Marca.