Аленичев: «Зенит» был наказан за пренебрежительное отношение к сопернику

Экс-наставниквысказал мнение о жеребьевке полуфинала Кубка России.

Напомним, на стадии 1/2 финала «Спартак» сыграет с «Енисеем», а «Динамо» — с «Аланией».

«Учитывая результаты предыдущих матчей Кубка России, сюрпризы могут быть в любой паре.

Если "Енисей" покажет такой же футбол, как во встрече с "Рубином", то красноярцы способны выйти в финал.

Их игра меня больше всего впечатлила. Они показывают умный, интенсивный и зрелищный футбол.

Тем не менее фаворитом не только этого матча, но и всего турнира считаю "Спартак". Для красно-белых это единственный шанс порадовать болельщиков в юбилейный год и реабилитироваться за провал в чемпионате.

Они должны выложиться на 200%. Жду в финале легендарное противостояние "Спартак" — "Динамо".

"Зенит" удивил меня. Непонятно, как можно уступить команде ФНЛ, обладая таким составом и ресурсами.

Думаю, сказалось пренебрежительное отношение к игре и сопернику. За это команда и была наказана», — сказал Аленичев Sport24.

Полуфинальные матчи состоятся 11–12 мая. Финал, место проведения которого будет объявлено в начале следующей недели, запланирован на 29 мая.