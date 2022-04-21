Еще одна победа. Еще один шаг на пути к досрочному чемпионскому титулу

Ход матча
2' Анте Будимир нанес пусть и слабый, но первый удар в матче.
4' Удары Карима Бензема и Даниэля Себальоса были заблокированы.
5' Эдуарду Камавинга получил первую желтую карточку в матче.
6' Анте Будимир из хорошей позиции пробил мимо ворот.
8' Родриго прошел нескольких оппонентов и с линии штрафной пробил в нижний угол. Удар получился слабым. Вратарь без проблем с ним справился.
12' Давид Алаба сместился к центру линии штрафной и пробил в ближний нижний угол. Вратарь хозяев сделал сейв.
13' После передачи Карима Бензема в район линии вратарской площади, набегающий Давид Алаба открыл счет ударом в касание.
13' «Осасуна» сразу же сравняла. С правого фланга прострел сделал Чими Авилья. Мяч дошел до дальней штанги, где передачу замкнул Анте Будимир.
20' Удар Коте у пределов штрафной площади был заблокирован защитником.
28' Чими Авилья пробил с края штрафной, но не смог попасть в угол ворот, куда и целился.
32' Удар Дарко Брашанаца заблокировала оборона «Реала».
32' Гол Анте Будимира не засчитали. Видимо дело в положении вне игры.
38' Феде Вальверде и Марко Асенсио нанесли по удару. Оба оказались неточными.
45' Даниэль Себальос с близкого расстояния попытался замкнуть передачу, но вратарь «Осасуны» отвел угрозу от своих ворот.
45' «Реал» выходит вперед. После дальнего заброса в штрафную Лукас Васкес в падении пробил по воротам. Мяч отскочил от голкипера прямо под удар набегающему на пустые ворота Марко Асенсио.
51' Чими Авилья сыграл рукой в штрафной. «Реалу» пробьет пенальти.
52' Карим Бензема не смог переиграть вратаря «Осасуны».
58' Начо Видаль уложил на газон Родриго. Еще один пенальти.
59' Карим Бензема снова не смог забить с 11-метровой отметки.
65' Удар Бензема заблокировали защитники.
71' Дани Себальос из-за травмы покинул поле. Вместо него у «Реала» вышел Тони Кроос.
77' Анте Будимир не попал в левый угол ударом головой с навеса.
84' Сильный удар Асенсио заблокировали игроки обороны «Осасуны».
86' Карим Бензема из хорошей позиции запустил мяч выше ворот.
88' Иско откликнулся на передачу Дани Карвахаля и пробил головой. Мяч прошел рядом со штангой.
90+5' Винисиус зашел слева в штрафную и с острого угла пробил в дальний угол. Совсем рядом было.
90+6' «Реал» ушел в контратаку. Винисиус прошел соперника, вошел слева в штрафную и отпасовал поперек на вбегающего Лукаса Васкеса. Тот пробил низом в противоход вратарю.
Следующие матчи
«Реал» закрепился на первом месте, набрав 78 очков. Еще одна победа и ему можно рассчитывать на досрочное чемпионство.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
В следующем туре команда Карло Анчелотти сыграет дома с «Эспаньолом». Перед этим, 26 апреля, «сливочные» проведут первую игру с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Осасуна» идет девятой с 44 очками на счету. 1 мая «памплонцы» сыграют в гостях у «Эльче».
Прямая речь
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти
— Очень хорошая игра, особенно во втором тайме. Все усердно трудились. Теперь у нас есть неделя на подготовку к полуфиналу Лиги чемпионов.
Карим не реализовал пенальти, но не промахивается только тот, кто не бьет. Если бы надо было исполнить еще раз — он бы это сделал. И в следующий раз сделает. Если не считать одиннадцатиметровых, Карим провел прекрасный матч.
Травма Алабы не кажется серьезной, мы сохраняем оптимизм. Она из-за перенапряжения, поэтому мы решили его заменить.