Еще одна победа. Еще один шаг на пути к досрочному чемпионскому титулу

«Реалу» осталось одержать еще одну победу, дабы досрочно получить титул чемпиона Испании.

Ход матча

2' Анте Будимир нанес пусть и слабый, но первый удар в матче.

4' Удары Карима Бензема и Даниэля Себальоса были заблокированы.

5' Эдуарду Камавинга получил первую желтую карточку в матче.

6' Анте Будимир из хорошей позиции пробил мимо ворот.

8' Родриго прошел нескольких оппонентов и с линии штрафной пробил в нижний угол. Удар получился слабым. Вратарь без проблем с ним справился.

12' Давид Алаба сместился к центру линии штрафной и пробил в ближний нижний угол. Вратарь хозяев сделал сейв.

13' После передачи Карима Бензема в район линии вратарской площади, набегающий Давид Алаба открыл счет ударом в касание.

Давид Алаба Twitter «Реала»

13' «Осасуна» сразу же сравняла. С правого фланга прострел сделал Чими Авилья. Мяч дошел до дальней штанги, где передачу замкнул Анте Будимир.

20' Удар Коте у пределов штрафной площади был заблокирован защитником.

28' Чими Авилья пробил с края штрафной, но не смог попасть в угол ворот, куда и целился.

32' Удар Дарко Брашанаца заблокировала оборона «Реала».

32' Гол Анте Будимира не засчитали. Видимо дело в положении вне игры.

38' Феде Вальверде и Марко Асенсио нанесли по удару. Оба оказались неточными.

45' Даниэль Себальос с близкого расстояния попытался замкнуть передачу, но вратарь «Осасуны» отвел угрозу от своих ворот.

45' «Реал» выходит вперед. После дальнего заброса в штрафную Лукас Васкес в падении пробил по воротам. Мяч отскочил от голкипера прямо под удар набегающему на пустые ворота Марко Асенсио.

Марко Асенсио Twitter «Реала»

51' Чими Авилья сыграл рукой в штрафной. «Реалу» пробьет пенальти.

52' Карим Бензема не смог переиграть вратаря «Осасуны».

58' Начо Видаль уложил на газон Родриго. Еще один пенальти.

59' Карим Бензема снова не смог забить с 11-метровой отметки.

65' Удар Бензема заблокировали защитники.

71' Дани Себальос из-за травмы покинул поле. Вместо него у «Реала» вышел Тони Кроос.

77' Анте Будимир не попал в левый угол ударом головой с навеса.

84' Сильный удар Асенсио заблокировали игроки обороны «Осасуны».

86' Карим Бензема из хорошей позиции запустил мяч выше ворот.

88' Иско откликнулся на передачу Дани Карвахаля и пробил головой. Мяч прошел рядом со штангой.

90+5' Винисиус зашел слева в штрафную и с острого угла пробил в дальний угол. Совсем рядом было.

Футбол. Испания. Примера Осасуна — Реал Мадрид 1:3 Голы: 0:1 Давид Алаба (12'), 1:1 Анте Будимир (13'), 1:2 Марко Асенсио (45'), 1:3 Лукас Васкес (90 + 6') Осасуна: Серхио Эррера, Начо Видаль, Аридане Эрнандес, Давид Гарсия, Хосе Анхель (Ойер Оласабаль, 68'), Хон Монкайола, Эсекьель Авила (Barbero, 86'), Хави Мартинес (Kike Barja, 68'), Дарко Брашанац (Роберто Торрес, 79'), Рубен Гарсия (Manu Sanchez, 46'), Анте Будимир Реал Мадрид: Родриго (Винисиус Жуниор, 90'), Карим Бензема, Марко Асенсио, Даниель Себальос (Тони Кроос, 71'), Эдуардо Камавинжа (Иско, 73'), Федерико Вальверде, Начо, Давид Алаба (Даниэль Карвахаль, 46'), Эдер Милитао, Лукас Васкес, Тибо Куртуа Предупреждения: Эдуардо Камавинжа (5'), Дарко Брашанац (44'), Эдер Милитао (60'), Начо (62')

90+6' «Реал» ушел в контратаку. Винисиус прошел соперника, вошел слева в штрафную и отпасовал поперек на вбегающего Лукаса Васкеса. Тот пробил низом в противоход вратарю.

Следующие матчи

«Реал» закрепился на первом месте, набрав 78 очков. Еще одна победа и ему можно рассчитывать на досрочное чемпионство.

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В следующем туре команда Карло Анчелотти сыграет дома с «Эспаньолом». Перед этим, 26 апреля, «сливочные» проведут первую игру с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Осасуна» идет девятой с 44 очками на счету. 1 мая «памплонцы» сыграют в гостях у «Эльче».

Прямая речь

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти

— Очень хорошая игра, особенно во втором тайме. Все усердно трудились. Теперь у нас есть неделя на подготовку к полуфиналу Лиги чемпионов.

Карим не реализовал пенальти, но не промахивается только тот, кто не бьет. Если бы надо было исполнить еще раз — он бы это сделал. И в следующий раз сделает. Если не считать одиннадцатиметровых, Карим провел прекрасный матч.

Травма Алабы не кажется серьезной, мы сохраняем оптимизм. Она из-за перенапряжения, поэтому мы решили его заменить.