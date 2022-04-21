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    ПСЖ без Месси и Неймара крупно обыграл «Анже»

    «Анже» — ПСЖ: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Анже
    В матче 33-го тура чемпионата Франции «Анже» потерпел домашнее поражение от «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:3.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 29-й минуте. Хакими увидел Мбаппе, который предложил себя в штрафной, после чего Киллиан точно пробил по воротам.

    В добавленное к первому тайму время парижане разыграли угловой, после чего Ди Мария навесил в центр штрафной хозяев. Серхио Рамос оторвался от опеки и головой вколотил снаряд точно в дальний нижний угол, без шансов для голкипера.

    А на 78-й минуте Ди Мария подхватил мяч на фланге и тут же навесил в центр штрафной «Анже», куда ворвался Маркиньос и головой вколотил снаряд точно под перекладину.

    Уже в компенсированное время полузащитник парижан Эдуар Мишю получил прямую красную карточку за грубый фол против Ромена.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Анже — ПСЖ 0:3
    Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (28'), 0:2 Серхио Рамос (45 + 2'), 0:3 Маркос Маркиньос (77') Анже: Антони Мандреа, Энсо Эбосс, Исмаэль Траоре, Ромен Тома, Абдулай Бамба, Аззедин Унаи (Тома Мангани, 78'), Набиль Бенталеб (Батиста Менди, 72'), Сулейман Думбия, Анжело Фюльжини (Пьеррик Капелле, 72'), Мохамед-Али Чо (Marin Jakolis, 78'), Софьян Буфаль (Родрике Касимир Нинга, 14') ПСЖ: Eric Junior Dina Ebimbe, Килиан Мбаппе, Жоржиньо Вейналдум (Идрисса Гейе, 78'), Перейра Данилу, Анхель Ди Мария (Xavi Simons, 86'), Хуан Бернат (Нуну Мендеш, 71'), Маркос Маркиньос, Серхио Рамос, Тило Керер, Ашраф Хакими (El Chadaille Bitshiabu, 86'), Кейлор Навас Предупреждения: Хуан Бернат (42'), Эрик Эбимбе (50'), Сулейман Думбия (88') Удаление: Эдуар Мишю (90 + 2')

    С 77 очками «ПСЖ» продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1. «Анже» на 14-м месте — 34 очка.

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