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    Сергеев: С такой игрой «Алания» должна быть в Премьер-лиге

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    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал поражение от «Алании» в четвертьфинале Кубка России.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Алания» сравняла счет в компенсированное время и добилась победы в серии пенальти — 2:2 (6:5).

    «Поздравляю "Аланию" с выходом в полуфинал. Сегодня они играли очень хорошо. С такой игрой команда должна быть в Премьер-лиге.

    Сегодня "Зениту" не повезло: гол на 90-й минуте и серия пенальти, а это лотерея. Больше повезло "Алании", поздравляю их с выходом в полуфинал.

    Я выходил при счете 0:1, надо было отыгрываться. Хорошо, что забил, но в первую очередь надо, чтобы команда выигрывала.

    Хорошая атмосфера на стадионе. Приехало много болельщиков с Владикавказа. Играть было приятно. Команды не играли от обороны, а атаковали.

    Серию пенальти не отрабатывали. Это лотерея. Шоковое ли состояние в раздевалке? Конечно», — передает слова Сергеева Sport24.

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