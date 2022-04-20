Сергеев: С такой игрой «Алания» должна быть в Премьер-лиге

Нападающийпрокомментировал поражение отв четвертьфинале Кубка России.

«Алания» сравняла счет в компенсированное время и добилась победы в серии пенальти — 2:2 (6:5).

«Поздравляю "Аланию" с выходом в полуфинал. Сегодня они играли очень хорошо. С такой игрой команда должна быть в Премьер-лиге.

Сегодня "Зениту" не повезло: гол на 90-й минуте и серия пенальти, а это лотерея. Больше повезло "Алании", поздравляю их с выходом в полуфинал.

Я выходил при счете 0:1, надо было отыгрываться. Хорошо, что забил, но в первую очередь надо, чтобы команда выигрывала.

Хорошая атмосфера на стадионе. Приехало много болельщиков с Владикавказа. Играть было приятно. Команды не играли от обороны, а атаковали.

Серию пенальти не отрабатывали. Это лотерея. Шоковое ли состояние в раздевалке? Конечно», — передает слова Сергеева Sport24.