«Лейпциг» — «Унион»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 1/2 финала Кубка Германииодержал домашнюю победу над берлинским— 2:1.

Счет на 25-й минуте открыли гости. Прекрасный голевой пас выполнил Триммель в штрафную «быков», где Шеральдо Бекер выиграл борьбу за мяч и нанес точный удар по воротам.

На 61-й минуте в ворота «Униона» был назначен пенальти — Нкунку получил по ногам от защитника гостей Еккеля в штрафной.

Андре Силва с «точки» пробил сильно и по центру, в то время, как голкипер гостей упал в левый угол.

А в компенсированное время удалось прорваться Эмилю Форсбергу сквозь защиту берлинцев и пробить мимо Рённоре.

Футбол. Германия. Кубок РБ Лейпциг — Унион 2:1 Голы: 0:1 Шеральдо Бекер (25'), 1:1 Андре Силва (пенальти) (61'), 2:1 Эмиль Форсберг (90 + 2') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол (Марцель Хальстенберг, 90'), Бенджамин Хенрихс, Конрад Лаймер, Даниэль Ольмо, Анхелиньо, Доминик Собослаи (Эмиль Форсберг, 61'), Кристофер Нкунку, Андре Силва (Юссуф Поульсен, 90') Унион: Тайво Авонийи (Свен Михель, 77'), Шеральдо Бекер (Андреас Фогльзаммер, 77'), Бастиан Очипка, Гриша Прёмель (Кевин Мёвальд, 90'), Рани Хедира, Генки Харагути (Андраш Шчафер, 64'), Кристофер Триммель, Тимо Баумгартль, Робин Кнохе, Пауль Еккель (Кевин Бехренс, 90'), Фредерик Реннов Предупреждения: Конрад Лаймер (35'), Робин Кнохе (43'), Рани Хедира (80'), Свен Михель (90 + 5')

«Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии, где он сыграет с «Фрайбургом». Финал Кубка Германии пройдет 21 мая в Берлине.