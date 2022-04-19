Кечинов: «Алания» в матче с «Зенитом» может сделать чудо

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака»поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России «Алания» — «Зенит».

«В данной игре хочется наблюдать красивый, зрелищный футбол со значительным числом голов. Ясно, что "Алании" будет трудно. "Зенит" — флагман футбола РФ. Они объективно сильнее и по составу, и по игре.

Однако может и случиться чудо. При поддержке своих болельщиков "Алания" может забить на контратаке и создать сильную интригу», — цитируют Кечинова «Известия».

Матч «Алания» — «Зенит» пройдет во Владикавказе 20 апреля, начало — в 19:00 по московскому времени.