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    Кечинов: «Алания» в матче с «Зенитом» может сделать чудо

    Футбол Футбол России Кубок России Зенит Алания
    Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России «Алания» — «Зенит».

    Валерий Кечинов
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    Валерий Кечинов

    «В данной игре хочется наблюдать красивый, зрелищный футбол со значительным числом голов. Ясно, что "Алании" будет трудно. "Зенит" — флагман футбола РФ. Они объективно сильнее и по составу, и по игре.

    Однако может и случиться чудо. При поддержке своих болельщиков "Алания" может забить на контратаке и создать сильную интригу», — цитируют Кечинова «Известия».

    Матч «Алания» — «Зенит» пройдет во Владикавказе 20 апреля, начало — в 19:00 по московскому времени.

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