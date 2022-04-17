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    ПСЖ обыграл «Марсель», два гола Месси отменили из-за офсайда

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    ПСЖ победил «Марсель» в матче 32 тура чемпионата Франции. Игра закончилась со счетом 2:1.

    Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе
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    Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе

    Неймар на 12 минуте вывел «парижан» вперед, однако еще до перерыва Дуе Чалета-Цар возобновил равновесие.

    Победу хозяевам принес точный удар Килиана Мбаппе с пенальти.

    Футбол. Франция. Лига 1
    ПСЖ — Марсель 2:1
    Голы: 1:0 Неймар (12'), 1:1 Дуйе Чалета-Цар (31'), 2:1 Килиан Мбаппе (пенальти) (45 + 5') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Преснел Кимпембе, Нуну Мендеш, Перейра Данилу, Марко Верратти (Серхио Рамос, 88'), Идрисса Гана Гейе (Жоржиньо Вейналдум, 81'), Лионель Месси, Килиан Мбаппе (Мауро Икарди, 90'), Неймар Марсель: Жерсон, Димитри Пайет, Дженгиз Ундер (Амин Арит, 46'), Пап Гуй (Амаду Бамба Дьенг, 81'), Бубакар Камара, Маттео Гюэндузи, Луан Перес, Дуйе Чалета-Цар (Седрик Бакамбу, 90'), Вильям Салиба, Валентин Ронжье (Поль Лирола, 77'), Пау Лопес Предупреждения: Марко Верратти (17'), Жерсон (21'), Нуну Мендеш (37'), Идрисса Гана Гейе (46'), Неймар (55'), Килиан Мбаппе (90 + 1'), Джанлуиджи Доннарумма (90 + 2')

    Отметим, что два гола Лионеля Месси не были засчитаны из-за офсайда.

    «ПСЖ» набрал 74 очка и укрепил свое лидерство в турнирной таблице Лиги 1. «Марсель» с 59 очками остался на 2 позиции.

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