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    «Нижний Новгород» — «Химки»: Мирзов, Руденко и Глушаков в стартовом составе гостей

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    В рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» встретится с «Химками».

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    Стартовые составы команд:

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.

    Запасные: Анисимов, Гойло, Пенчиков, Александров, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Горбунов, Берковский, Милсон.

    «Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев, Руденко.

    Запасные: Генералов, Юран, Магомедов, Сабович, Главчич, Долгов, Садыгов.

    Обслужит матч бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Помогать ему будут Валерий Данченко и Алексей Ширяев. Резервным судьёй назначен Иван Сараев. Работать на VAR будет Анастасия Пустовойтова, её помощники — Антон Кобзев и Кирилл Левников.

    Матч «Нижний Новгород» — «Химки» начнётся в 19:00 мск.

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