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    «Ланс» победил «Лилль» в чемпионате Франции

    «Лилль» — «Ланс»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 32-го тура чемпионата Франции «Лилль» потерпел домашнее поражение от «Ланса» со счетом 1:2.

    «Лилль»
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    «Лилль»

    По голу в ворота «догов» забили Пшемыслав Франковски и Арно Калимуендо.

    Единственный гол хозяев забил Шека.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лилль — Ланс 1:2
    Голы: 0:1 Пшемыслав Франковский (4'), 0:2 Арно Калимуэндо Мюинга (37'), 1:2 Шека (45 + 1') Лилль: Леонардо Жардим, Зеки Мехмет Челик (Жереми Пье, 79'), Жозе Фонте, Тьягу Джало, Габриэль Гудмундссон (Домагой Брадарич, 23'), Эдон Жегрова, Бенжамен Андре, Шека (Амаду Онана, 52'), Жонатан Бамба, Ренату Саншеш, Джонатан Дэвид (Тимоти Уэа, 79') Ланс: Флорьян Сотока (Янник Каюзак, 86'), Арно Калимуэндо Мюинга (Иньятиус Ганаго, 67'), Пшемыслав Франковский, Секо Фофана (Гаэль Какута, 86'), Давид Кошта (Уэсли Саид, 90'), Жонатан Клосс, Патрик Берг, Факундо Медина, Кевин Дансо, Жонатан Гради, Вилькер Фариньес Предупреждения: Шека (18'), Джонатан Дэвид (29'), Ренату Саншеш (45 + 3'), Янник Каюзак (90')

    «Ланс» набрал 50 очков и обошел «Лилль» в турнирной таблице Лиги 1, заняв 7-ю строчку.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Лилль» с 48 баллами расположился на 8-й позиции.

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